الإعلام العبري: وزير إسرائيلي بارز يشارك بمؤتمر في مصر ويلتقي السيسي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، سيشارك في مؤتمر إقليمي للغاز سينطلق غدا الأحد في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد موقع "والا" أن شتاينتس الذي يتولى أيضا وزارتي البنية التحتية الوطنية والموارد المائية ويعد من أبرز الوزراء المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سيشارك في المؤتمر الإقليمي الأول للغاز الطبيعي وذلك تلبية لدعوة وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

وأشار الموقع إلى أن ممثلين عن السلطة الفلسطينية والأردن واليونان وقبرص وإيطاليا سيشاركون أيضا في المؤتمر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نقل موقع i24NEWS الإسرائيلي عن مصدر في حكومة نتنياهو قوله إن شتاينتس سيلتقي أثناء المؤتمر الذي سيستغرق يومين السيسي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية