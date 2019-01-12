إطلاق صافرات الإنذار في غلاف غزة وسط أنباء عن قصف صاروخي من القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة، وسط أنباء عن إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل.

وذكر الجيش في بيان مقتضب نشره على حسابه في "تويتر" مساء اليوم أن صافرات الإنذار فُعّلت في مجلسين إقليميين بمنطقة النقب، فيما أفادت قناة Hadashot TV الإسرائيلية بإطلاق صاروخين سقط أحدهما في منطقة غير مأهولة، ما تسبب بانفجار.

وأشارت القناة إلى أن الجيش طالب المستوطنين بالاختباء في الملاجئ والأماكن المحصنة، وأطلق تحقيقا بغية كشف ملابسات ما حصل.

من جانبها، نقلت صحيفة "الحدث" الفلسطينية عن مصادر في قطاع غزة قولها إن صاروخا من نوع 107 أطلق على إسرائيل، مؤكدة أن القبة الحديدية فشلت في اعتراضه.

المصدر: وكالات