الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع في شرق جباليا بقطاع غزة

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، في حوالي منتصف ليل الأحد، عددا من المواقع في شرق مخيم جباليا بقطاع غزة، حسبما أفاد مراسلنا.

ورصد المراسل تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء مختلف مناطق القطاع حيث استهدفت مواقع عدة في محيط مقبرة الشهداء شرق جباليا، إضافة إلى قصف مدفعي يستهدف عددا من النقاط شرقي قطاع غزة وشماله.

فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقع اليرموك التابع لـ"كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية) شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة، وسط أنباء عن إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل.

وذكر الجيش في بيان مقتضب نشره على حسابه في "تويتر" مساء اليوم أن صافرات الإنذار فُعّلت في مجلسين إقليميين بمنطقة النقب، فيما أفادت قناة Hadashot TV الإسرائيلية بإطلاق صاروخين سقط أحدهما في منطقة غير مأهولة، ما تسبب بانفجار.

وأشارت القناة إلى أن الجيش طالب المستوطنين بالاختباء في الملاجئ والأماكن المحصنة، وأطلق تحقيقا بغية كشف ملابسات ما حصل.

من جانبها، نقلت صحيفة "الحدث" الفلسطينية عن مصادر في قطاع غزة قولها إن صاروخا من نوع 107 أطلق على إسرائيل، مؤكدة أن منظومة "القبة الحديدية" فشلت في اعتراضه.

المصدر: وكالات