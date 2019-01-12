وفود خليجية تزور مطار دمشق تمهيدا لاستئناف الرحلات

أعلنت مؤسسة الطيران السورية أن وفدا من شركة الطيران العماني زار مطار دمشق الدولي للاطلاع على حالته الفنية، ومن المتوقع أن يزوره قربيا وفدان خليجيان آخران تمهيدا لاستئناف الرحلات.

وأكد مدير مؤسسة الطيران العربية السورية، شفاء النوري، أن زيارة الوفد العماني جاءت قبل يومين، مضيفا أن شركة طيران الخليج البحرينية والاتحاد الإماراتي للطيران تقدما أيضا بطلب للاطلاع على حالة المطار، في سياق الاستعداد لإعادة تسيير الرحلات إلى دمشق.

وشهدت الفترة الأخيرة ما اعتبره الكثير من المحللين بداية التطبيع بين سوريا ومحيطها العربي، إذ أعادت الإمارات في ديسمبر الماضي فتح سفارتها لدى دمشق، بينما أكدت البحرين استمرار عمل سفارتها في العاصمة السورية.

وفي 16 ديسمبر، وصل الرئيس السوداني عمر البشير دمشق والتقى نظيره السوري بشار الأسد، في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ عام 2011، وذلك وسط توقعات بشأن قرب عودة دمشق إلى الجامعة العربية.

وفي الوقت الحالي تنفذ مؤسسة الطيران السورية وشركة "أجنحة الشام" السورية الخاصة رحلات من دمشق إلى الإمارات، كما تنقل المؤسسة الحكومية الركاب إلى البحرين، مع غياب رحلات مباشرة بين سوريا وسلطنة عمان.

المصدر: سانا + نوفوستي