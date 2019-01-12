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بالفيديو.. شجار جماعي دموي يهز جدة بالسعودية

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بالفيديو.. شجار جماعي دموي يهز جدة بالسعودية
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شجار جماعي دموي في حي الحمدانية بمدينة جدة السعودية
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شهد حي الحمدانية في مدينة جدة السعودية ليلة الجمعة إلى السبت مشاجرة جماعية عنيفة باستخدام أسلحة بيضاء أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

وذكرت الأجهزة الأمنية بجدة أنها أطلقت تحقيقا في ملابسات المشاجرة التي شارك فيها نحو 15 فردا واندلعت إثر خلافات شخصية بينهم.

وقالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية: "باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وما زال البحث جاريا لتحديد التفاصيل والأسباب والكشف عن جميع المتورطين".

وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف نقلت المصابين الـ3 إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو توثق سير المشاجرة وتبين منه أنها جرت باستخدام السلاح الأبيض، كما يسمع صوت إطلاق الرصاص من الأسلحة النارية. 

المصدر: سبق + مواقع التواصل الاجتماعي

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