الجزائر.. جبهة التحرير الوطني تتوعد "المتربصين"

توعد رئيس الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب بالتصدي لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد وتغيير مسارها.

وشن بوشارب خلال لقاء حزبي هجوما على من وصفهم بـ"المتربصين"باستقرار البلاد، قائلا "من أراد للجزائر أن تأخذ منحى آخر سنقف له بالمرصاد".

وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن بوشارب وجه "مسمومة" لأطراف لم يحددها، وقال: "كثير من الناس يتكلمون بما لا يعلمون، وكثير منهم قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، وكثير من الناس لا يعترفون بفضل الرجال، ولكنهم في حقيقة الأمر قلة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى".

وأكد أنه سيتم الإعلان عن موعد المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني الأسبوع المقبل.

المصدر: الشروق الجزائرية