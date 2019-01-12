بومبيو: علاقتنا مع السعودية أساسية لأمن المنطقة ولا يمكن اختزالها بقضية خاشقجي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن علاقة بلاده مع السعودية أساس لاستقرار وأمن المنطقة، وذكر بأن سيد البيت الأبيض، دونالد ترامب، أكد أنها لا تقتصر على قضية جمال خاشقجي.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "العربية" نشرت اليوم السبت: "أكد الرئيس ترامب في أعقاب قتل خاشقجي بشكل واضح جدا أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية وطيدة جدا. بالطبع لدينا احتمالات، عندما تقع أعمال شنيعة هناك من سيتحمل المسؤولية".

وتابع بومبيو: "علاقتنا مع السعودية أقدم من ذلك، وعلى هذه العلاقة أن تتطور، ويجب أن تكون جيدة وهذا ما تسعى له هذه الإدارة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نريد أن تتم محاسبة المتورطين بمقتل خاشقجي... لكن الرئيس ترامب أكد أن العلاقة مع السعودية لا يمكن حصرها بهذه القضية".

وشدد على أن "السعودية حليف أساسي للولايات المتحدة"، وقال: "علاقتنا مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها... وسنستمر في شراكتنا".

وتواجه إدارة ترامب انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها بسبب أسلوب تعاملها مع قضية مقتل خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية انتقد فيها سياسات قيادة بلاده وخاصة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وتم اغتياله يوم 2 أكتوبر 2018 في مقر قنصلية السعودية باسطنبول التركية على يد فريق خاص من المملكة.

وأثارت هذه القضية أصداء دولية شديدة واتهمت صفوف واسعة من الساسة في الولايات المتحدة ترامب بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمعاقبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي.

المصدر: العربية + وكالات