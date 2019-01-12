شاهد.. السعودية الهاربة رهف القنون تعود للتغريد وتودع تايلاند بكأس من "الشراب الأحمر"!

نشرت الفتاة السعودية رهف محمد القنون، السبت 12 يناير، صورا على صفحتها في "تويتر" خلال تواجدها في طائرة متوجهة إلى كندا التي منحتها حق اللجوء بعد هروبها من عائلتها خوفا على حياتها.

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وكانت رهف قد أغلقت حسابها على "تويتر" لفترة وجيزة، ثم أعادت فتحه وكتبت: "لقد عدت، يسرني الآن أن أنقل لكم لحظات وصولي إلى كندا".

وتظهر الصور، رهف وهي جالسة داخل طائرة وتحمل كأسا مملوءا بشراب يعتقد أنه "نبيذ أحمر"، إلى جانب جواز سفرها السعودي، مع تعليق باللغة الانجليزية "لقد فعلتها"، الأمر الذي استفز البعض من متابعيها، وأثار جدلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة أخرى، تقدمت الشابة السعودية بالشكر إلى كل من ساندها في محنتها مؤكدة على أنها لم تحلم يوما بأن يكون لها هذا العدد من المحبين والداعمين لقضيتها، ما يمثل حافزا لها لتكون أفضل.

وغادرت الشابة السعودية مساء أمس الجمعة تايلاند إلى كوريا الجنوبية (ترانزيت) متوجهة إلى كندا التي منحتها، حسب ما قالته السلطات التايلاندية، حق اللجوء بعد هروبها من عائلتها خوفا على حياتها.

ووصلت القنون إلى مطار بانكوك يوم السبت الماضي قادمة من الكويت، التي قضت فيها إجازة مع أسرتها قبل أن تهرب من هناك بقصد اللجوء إلى أستراليا، وعند تبريرها لتصرفها، قالت رهف "إنها ارتدت عن الدين الإسلامي ولذلك تخشى أن تجبر على العودة إلى السعودية كي لا تذبحها عائلتها".

Hey all

Did you ditched me ? 😭 I wanna share the moment of my arrival to Canada 🇨🇦 with you — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) 11 janvier 2019

المصدر: وكالات