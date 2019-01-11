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ترودو يؤكد منح اللجوء للفتاة السعودية رهف القنون

أخبار العالم العربي

ترودو يؤكد منح اللجوء للفتاة السعودية رهف القنون
Reuters Christinne Muschi
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
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أكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده ستمنح حق اللجوء للفتاة السعودية رهف محمد القنون، التي هربت من عائلتها خوفا على حياتها.

وأشار ترودو إلى أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجه إلى كندا طلبا لمنحها حق اللجوء وتم قبول الطلب.

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الشابة السعودية، رهف محمد القنون
الفتاة السعودية رهف القنون تغادر تايلاند إلى كندا

وكانت الفتاة السعودية رهف القنون قد غادرت مطار بانكوك اليوم الجمعة على متن طائرة متوجهة إلى كندا.

ووصلت القنون إلى تايلاند السبت الماضي قادمة من الكويت، حيث قضت الإجازة مع أسرتها قبل أن تهرب من هناك بقصد اللجوء إلى أستراليا. وقالت الفتاة إنها هربت بعد أن ارتدت عن الدين الإسلامي ولذلك هي تخشى أن تجبر على العودة إلى السعودية كي لا تذبحها عائلتها.

المصدر: وكالات

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