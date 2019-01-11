التحالف العربي: دمرنا مركزا للتحكم بالطائرات دون طيار تابع للحوثيين في اليمن

قام التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، بتدمير مركز التحكم والاتصالات بالطائرات دون طيار التابع للحوثيين في اليمن.

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وقالت قناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية في السعودية، إن ائتلافا عسكريا قادته السعودية دمر مركزا للاتصالات والسيطرة يستخدم لتوجيه الطائرات دون طيار التي تنشرها جماعة الحوثي اليمنية.

وجاء تدمير المركز بعد مقتل ستة جنود يمنيين وإصابة 12 شخصا، أمس الخميس، بينهم ضباط ومسؤولون محليون، في هجوم بطائرة مسيرة شنه الحوثيون على قاعدة "العند" العسكرية الحكومية بمحافظة لحج بجنوب اليمن.

وأصيب نائب رئيس هيئة الأركان اليمني صالح الزنداني ومحافظ لحج أحمد التركي والعميد في الاستخبارات صالح طماح وقائد المنطقة العسكرية الرابعة فاضل حسن في الهجوم.

وقاعدة "العند" هي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد. وسيطر عليها الحوثيون خلال تقدمهم في جنوب اليمن سنة 2015 لبعض الوقت، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.

المصدر: رويترز