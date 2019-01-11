الإمارات تحذر من انهيار اتفاق ستوكهولم وتدعو لتكثيف الضغط على الحوثيين

حذرت الإمارات من وجود خطر انهيار اتفاقات ستوكهولم الخاصة بتسوية الأزمة اليمنية بسبب ما وصفته بخروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "اتفاق ستوكهولم في خطر.​​ ومنذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة، ارتكب الحوثيون 464 انتهاكا مسجلا وخرقوا التزاماتهم من خلال عدم الانسحاب من الميناء".

وأضاف قرقاش أن "من المهم جدا أن مدير البرنامج العالمي للتغذية ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أشارا إلى سرقة الحوثيين المستمرة للسلع الإنسانية وعرقلة وصول المساعدات"، وتابع مشددا: "فترة عمل وقف إطلاق النار وقت مناسب لتوسيع عمليات إيصال المساعدات الإنسانية، وعلى الحوثيين عدم تحويل الهدنة إلى ورقة سياسية رابحة".

وأكد الوزير الإماراتي أن "العملية السياسية هي الأمل الوحيد بالنسبة لليمن، وعلى مجلس الأمن الدولي إدانة تعنت الحوثيين واستراتيجيتهم لتقويض اتفاق ستوكهولم، مع ممارسة الضغط عليهم وداعميهم الإيرانيين لتطبيقهم قرار مجلس الأمن رقم 2451".

وتأتي تصريحات قرقاش بعد تنفيذ الحوثيين أمس الخميس هجوما بواسطة طائرة مسيرة على عرض عسكري للقوات الحكومية اليمنية في قاعدة العند مما أدى لسقوط 6 قتلى و8 جرحى بينهم ضباط رفيعون.

وتتزامن هذه التطورات مع تبادل التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة وجماعة "أنصار الله" من جهة أخرى الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها في مدينة الحديدة نتيجة مفاوضات السلام التي جرت في بلدة ريمبو بريف ستوكهولم السويدية في ديسمبر 2018.

المصدر: RT