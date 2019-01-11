بالفيديو.. اندلاع حريق هائل إثر انفجار داخل مصافي عدن

أفادت مصادر يمنية بأن حريقا هائلا اندلع اليوم الجمعة داخل أحد الخزانات التابعة لشركة مصافي عدن عقب وقوع انفجار قوي فيه.

وأفاد موقع "نافذة اليمن"، نقلا عن "مصادر عامة" في الشركة أن الحريق شب داخل خزان يحتوي على بقايا مشتقات نفطية، مما تسبب بارتفاع ألسنة اللهب والدخان في الهواء.

وأكدت المصادر أن جهودا كبيرة تبذل الآن من أجل عزل الخزان والحد من انتشار وتوسع الحريق داخل المصفاة، مشيرة إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة لحد الآن.

من جانبه، ذكر مصدر مسؤول لموقع "المشهد اليمني" أن الانفجار سمع في أحد أنابيب النقل، ثم انتشر منه النيران إلى الخزان، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وتعمل على إطفائه، وتم عزل الخزان المتضرر.

المصدر: وكالات