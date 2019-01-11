فيرشينين يبحث الوضع في اليمن مع غريفيث

بحث نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين آفاق تنفيذ اتفاقات السويد حول التسوية في اليمن مع المبعوث الأممي إلى البلاد مارتن غريفيث.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد، اليوم الجمعة، أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن مع التركيز على حالة وآفاق تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المشاورات اليمنية التي جرت في السويد برعاية أممية في 6 – 13 ديسمبر عام 2018، والتي استحسنها مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2451".

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا على أهمية مواصلة العمل الجماعي على تثبيت مسار الطرفين المتنازعين في اليمن نحو تنفيذ التزاماتهما بموجب الاتفاقات المذكورة.

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وأكد الجانب الروسي على "دعمه لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى وقف العنف وإراقة الدماء في اليمن بأسرع ما يمكن، والبحث عن تسوية سياسية شاملة طويلة الأمد، تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع اليمنيين".

يذكر أن الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اتفقتا خلال المشاورات في السويد في ديسمبر الماضي على سحب القوات من الحديدة وفتح بعض الطرق الاستراتيجية وغير ذلك من الأمور.

وتوترت الأوضاع في اليمن في أعقاب هجوم الحوثيين على قاعدة العند في محافظة لحج. وأعرب غريفيث عن قلقه إزاء ما حدث، ودعا كل الأطراف إلى التهدئة.

المصدر: RT