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إيطاليا تنظر في إمكانية إعادة فتح سفارتها لدى سوريا

أخبار العالم العربي

إيطاليا تنظر في إمكانية إعادة فتح سفارتها لدى سوريا
RT
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي  إينزو موافيرو ميلانيزي، أن حكومة بلاده تنظر في إمكانية إعادة فتح سفارتها لدى سوريا من جديد، وفقا لوكالة "آنسا" الإيطالية.

وقال ميلانيزي في أكاديمية "Accademia dei Lincei" في روما: "نحن نعمل عل تقييم الاحتمالات والوقت اللازم لفتح بعثة دبلوماسية في سوريا".

في الوقت نفسه، أكد أن استقرار الوضع في سوريا لا يزال الشرط الرئيسي لهذا الأمر، مضيفا "في هذا المعنى لا يوجد تطور خاص.. إيطاليا تهدف إلى فتح السفارات بالعموم حيث تم إغلاقها.. وفيما يتعلق بسوريا ، فان كل شيء يعتمد على تطور الوضع في هذا البلد".

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وتشير وكالة "تاس" إلى أن إيطاليا على وجه الخصوص، واحدة من الدول القليلة التي أعادت فتح سفارتها لدى ليبيا، حيث تم إرسال سفير جديد إلى طرابلس العاصمة في ديسمبر الماضي.

المصدر: تاس

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