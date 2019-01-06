تحركات خلف الجدران لفتح السفارة البريطانية في دمشق

أكدت مراسلتنا في سوريا أن أربعة من العاملين في السفارة البريطانية لدى بيروت، قد حضروا إلى مقر السفارة البريطانية في دمشق، في إطار أعمال ترميم مبنى سفارتهم.

وقالت مراسلتنا: إن 4 أشخاص من السفارة البريطانية في بيروت قدموا إلى مقر سفارتهم في دمشق للاتفاق مع شركات بناء للبدء في إعادة ترميم السفارة.

وذكرت مصادر لـRT أن العمل سيكون في هذه المرحلة على إعادة ترميم السفارة لفتحها مجددا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

جدير بالذكر أن الإمارات أعلنت الأسبوع الماضي إعادة فتح سفارتها في دمشق، فيما أعلنت البحرين استئناف عمل سفارتها في سوريا، مشيرة إلى أن سفارة دمشق في المنامة تقوم بعملها كالمعتاد.

المصدر: RT