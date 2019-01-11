تطور جديد في قضية رهف القنون.. دولة جديدة تدخل على الخط

نقلت شبكة "CNN" الإخبارية عن مسؤول تايلاندي أن دولتين عرضتا اللجوء على الفتاة السعودية رهف محمد القنون، وهما أستراليا وكندا.

وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية بأن رئيس مكتب الهجرة التايلاندي، اللفتنانت جنرال سوراشيت هاكبال قال لها في اتصال هاتفي: "أستراليا عرضت عليها (الشابة السعودية) اللجوء، ولكننا ننتظر إلى أين ستذهب بالضبط لأن كندا عرضت عليها اللجوء أيضا"، مضيفا في هذا السياق أن رهف ستغادر تايلاند قريبا بعد أن تتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن.

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وأشار المسؤول التايلاندي إلى أن الشابة السعودية البالغة من العمر 18 عاما، ستبقى في الوقت الحالي في بانكوك، مؤكدا أن السلطات التايلاندية توفر لها الحماية الأمنية اللازمة.

ولفتت شبكة "CNN" إلى أن السلطات الخارجية الأسترالية رفضت التعليق على هذا الأمر، مضيفة أنها تسعى حاليا للحصول على تعليق بالخصوص من السلطات الكندية.

يذكر أن السفارة السعودية في بانكوك كانت قد أكدت الثلاثاء أنها لم تسحب جواز السفر الخاص برهف القنون، وأن الرياض لم تطلب ترحيلها إلى بلدها، مشددة على أن قضية رهف "شأن عائلي، ولكنها تحت رعاية السفارة واهتمامها".

المصدر: CNN