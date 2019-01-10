تركيا ترسل وحدات عسكرية إلى الحدود السورية تزامنا مع سيطرة "النصرة" على إدلب

بالتزامن مع تعزيز "جبهة النصرة" سيطرتها على محافظة إدلب السورية، أوصلت تركيا، اليوم الخميس، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواتها على الحدود مع سوريا.

وأوضحت وكالة "الأناضول" أن رتلا عسكريا استقدمه الجيش التركي من مختلف ثكناته العسكرية وصل إلى قضاء إلبيلي بولاية كليس بهدف نشره على القطع العسكرية المتواجدة مع سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن التعزيزات الجديدة تضم عربات عسكرية ودبابات.

وتتوالى في الآونة الأخيرة تعزيزات الجيش التركي، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.

وخلال أكثر من شهر كثفت تركيا، التي تسيطر على أراض واسعة في محافظة حلب جراء حملتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، تحضيراتها لشن عملية واسعة جديدة في سوريا تقول إنها تستهدف من تعتبرهم إرهابيين.

ويواصل الجيش التركي تعزيز قواته عند الحدود مع سوريا بالتزامن مع تقارير عن توصل تنظيم "جبهة النصرة"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، إلى اتفاق مع المعارضة السورية المسلحة ينص على سيطرته على محافظة إدلب شمال البلاد قرب الحدود مع تركيا.

واليوم الخميس أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده قد تنفذ عملية عسكرية مشتركة مع روسيا ضد "النصرة" في إدلب حال تطلبت الضرورة، علما أن البلدين شريكان في إطار منصة أستانا لتسوية الأزمة السورية.

المصدر: الأناضول + وكالات