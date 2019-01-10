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ألمانيا تعلن احتجاز أحد مواطنيها في مصر واختفاء الآخر

أخبار العالم العربي

ألمانيا تعلن احتجاز أحد مواطنيها في مصر واختفاء الآخر
برلين
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قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن أحد مواطنيها الاثنين، اللذين فقدا في مصر، في ديسمبر الماضي، قيد الاحتجاز لدى السلطات المصرية، ولكن الآخر مختف وهناك محاولات للعثور عليه.

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مقر وزارة الخارجية الألمانية في برلين
صحف ألمانية: برلين تبحث عن اثنين من مواطنيها اختفيا في مصر

ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، عن الخارجية الألمانية، أن مسؤولين ما زالوا يحاولون البحث عن مكان المفقود، دون مزيد من التفاصيل بشأنه.

وقالت ماريا أديبار، المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، إن محمود عبد العزيز، "قيد الاحتجاز لدى السلطات المصرية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وأضافت المتحدثة أن المسؤولين الألمان لم يزرنه بعد، لكنهم "يحاولون بشكل مكثف للغاية الوصول إليه".

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أعلنت الاثنين الماضي، أن السلطات تبحث في واقعة اختفاء شابين من رعاياها في مصر، انقطعت أخبارهما خلال الأسابيع الأخيرة، ويحملان الجنسيتين المصرية والألمانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، "نأخذ الحالتين بمنتهى الجدية"، دون تفاصيل إضافية.

المصدر: وكالات

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