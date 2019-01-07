صحف ألمانية: برلين تبحث عن اثنين من مواطنيها اختفيا في مصر

تحقق السلطات الألمانية في واقعة اختفاء مواطنين ألمانيين في مصر مؤخرا، انقطعت أخبارهما خلال الأسابيع الأخيرة، ويحملان الجنسيتين الألمانية والمصرية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بورغر، أن السفارة الألمانية على اتصال بالسلطات المصرية وتبذل قصارى جهدها لتوضيح ما حصل للمواطنين، بحسب ما ذكرته صحيفة "دي تسايت" الألمانية اليوم الاثنين.

وأوضح بورغر أن الحديث يدور عن حالتي اختفاء منفصلتين، مؤكدا أن الرجلين من والدين من أصل مصري ووالدتين ألمانيتين، ويحملان الجنسية المزدوجة، ولديهما أقارب في مصر.

وأضاف أن السلطات الألمانية تأخذ كلتي الحالتين بمنتهى الجدية وتتعامل مع القضيتين خلال عدة أيام.

وأفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن أحد الرجلين شاب يبلغ 18 عاما ينحدر من مدينة غيسن، وفقدت آثاره في الـ17 ديسمبر الماضي بعدما وصل إلى منطقة الترانزيت في مطار الأقصر كي يتوجه منه إلى القاهرة لزيارة جده هناك، لكنه لم يصل القاهرة.

والمواطن الألماني الثاني عمره 23 عاما ويعيش في مدينة غوتينغن. وكان قد وصل إلى مطار القاهرة يوم 27 ديسمبر برفقة أخيه حيث احتجزه الأمن المصري، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين.

وكشفت صحيفة "دير شبيغل" أن المختفي الأول (17 عاما) اسمه عيسى الصباغ. أما الشاب الثاني فيدعى محمود عبد العزيز هو طالب العلوم الإسلامية يدرس في السعودية، ووصل القاهرة مع أخيه، ملك، من المدينة. ونشرت الصحيفة صورا للشابين.

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المصدر: صحف ألمانية