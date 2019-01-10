مراسلنا: قادة "حماس" يجتمعون مع وفد أمني مصري بغزة

أفاد مراسلنا بأن قادة حركة "حماس" الفلسطينية اجتمعوا، اليوم الخميس، بالوفد الأمني المصري في مقر رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بمدينة غزة.

وقالت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، في بيان مقتضب، اليوم، إن الوفد المصري يضم وكيل جهاز المخابرات العامة، أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز، أحمد عبد الخالق، مشيرة إلى أنه وصل إلى القطاع بعد ظهر اليوم، عن طريق معبر "بيت حانون - إيرز".

قدس برس

RT

وكان مدير قوى الأمن العام في غزة، توفيق أبو نعيم، في استقبال الوفد الذي توجه فورا للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

ويُرجح أن يناقش الوفد الأمني المصري مع قيادة "حماس" ملف معبر "رفح" البري الذي سحبت السلطة الفلسطينية موظفيها منه، بالإضافة إلى إجراءات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي ودخول أموال المساعدات القطرية لغزة.

المصدر: RT + قدس برس