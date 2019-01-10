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مصر.. حكم ببراءة مرشد الإخوان المسلمين في أحداث مسجد الاستقامة

أخبار العالم العربي

مصر.. حكم ببراءة مرشد الإخوان المسلمين في أحداث مسجد الاستقامة
Reuters
مرشد الإخوان المسلمين
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قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم الخميس، ببراءة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و6 آخرين متهمين في أحداث مسجد الاستقامة.

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محكمة النقض تخفف حكم مرشد الإخوان

وقبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية.ي

وجاءت البراءة بعد الطعن، حيث كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

المصدر: RT

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