طهران تؤكد اعتقال مواطن أمريكي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اعتقال المواطن الأمريكي مايكل وايت في مدينة مشهد قبل مدة، مشيرا إلى أن طهران أطلعت الجانب الأمريكي بالأمر منذ اعتقاله .

وأوضح قاسمي أن الإدارة الأمريكية كانت على اطلاع منذ اعتقاله عن طريق مكتب رعاية المصالح الأمريكية في طهران.

ونفى قاسمي صحة التقارير الأمريكية التي تحدثت عن ظروف اعتقال سيئة وتعذيب يواجهها وايت، واصفا تلك التقارير بالمفبركة والكاذبة وبأنها جزء من حرب نفسية، حسب قوله.

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وذكر قاسمي أن ملف المعتقل الأمريكي يتابع من قبل السلطات القانونية المختصة، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيقات عند انتهائها من قبل المراجع المختصة".

وقد كشفت وسائل إعلام أمريكية يوم أمس الثلاثاء، قيام السلطات الإيرانية باحتجاز عسكري أمريكي سابق كان يزور صديقته، لينضم بذلك إلى ثلاثة مواطنين أمريكيين آخرين، بينهم اثنان من أصول إيرانية، تعتقلهم طهران.

المصدر: RT