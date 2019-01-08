الإعلان عن محتجز أمريكي رابع لدى إيران

كشف تقرير قيام السلطات الإيرانية باحتجاز عسكري أمريكي سابق كان يزور صديقته، لينضم بذلك إلى ثلاثة مواطنين أمريكيين آخرين، بينهم اثنان من أصول إيرانية، تعتقلهم طهران.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن والدته قولها إن مايكل وايت (46 عاما) من كاليفورنيا لم يعد في رحلة عبر دبي كما كان متوقعا في يوليو.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها "على اطلاع على التقارير" بشأن اعتقاله، إلا أنها رفضت الإفصاح عن أي تفاصيل لاعتبارات متعلقة بالخصوصية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية "لا أولوية لدينا تتجاوز في أهميتها سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج".

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وقالت جوان وايت والدة العسكري السابق لـ"نيويورك تايمز" إن ابنها زار إيران "خمس أو ست مرات" لرؤية امرأة إيرانية هي صديقته.

وأضافت أنها علمت من وزارة الخارجية أنه مسجون في إيران بتهم غير واضحة.

وأكدت أنها طلبت أن يزور ابنها موظفون من قنصلية سويسرا، التي تمثل مصالح الولايات المتحدة في إيران في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

المصدر: أ ف ب