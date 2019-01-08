"حظر الكيميائي" ترسل فريقا إلى سوريا للتحقيق في هجوم بالكلور

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنها أرسلت فريقا إلى سوريا للتحقيق في هجوم بغاز الكلور، وقع في مدينة حلب بنوفمبر الماضي.

وأشارت المنظمة ومقرها في لاهاي، في بيان لها، إلى أنه "في مطلع ديسمبر الماضي، أرسل فريق متطور إلى سوريا لجمع مزيد من المعلومات. ولا تزال المشاورات مع السلطات السورية جارية منذ ذلك الحين".

وأضافت المنظمة في بيانها، أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أرسلت مطلع شهر يناير الجاري للوقوف بشكل إضافي على الحقائق المرتبطة بالاشتباه".

ويتوقع أن ترفع بعثة تقصي الحقائق، النتائج التي توصلت إليها للدول الأعضاء في المنظمة، بحسب البيان.

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من جهتها، طالبت دمشق رسميا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نوفمبر الماضي، التحقيق في الهجوم الذي أفاد مسؤولون سوريون ومجموعات حقوقية أن العشرات عانوا من صعوبات في التنفس جراءه.

واتهمت كل من الحكومة السورية وموسكو "جماعات تابعة للمعارضة المسلحة" بالوقوف وراء الهجوم، وذكرت روسيا آنذاك أن "القصف كان مصدره المنطقة العازلة في إدلب الواقعة تحت سيطرة أنصار هيئة تحرير الشام".

المصدر: أ ف ب