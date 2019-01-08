المغرب يفكك خلية موالية لـ"داعش"

أعلنت السلطات المغربية أنها فككت خلية من 3 أفراد يشتبه في "موالاتهم" لتنظيم "داعش"، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل أراضي المملكة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية مكونة من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و31 سنة، كانوا ينشطون في مدينتي الناظور والدريوش شمال المملكة".

وأضاف البيان، أن "المشتبه بهم كانوا بصدد التخطيط لعمليات إرهابية بعد اكتساب مهارات في مجال صنع المتفجرات والعبوات الناسفة والسموم".

وأشار، إلى مصادرة أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف، إضافة إلى كمية من الكبريت وبطاريات وأسلاك كهربائية.

ويلاحق قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب حاليا 22 شخصا في المجموع على خلفية قتل سائحتين إسكندينافيتين منتصف ديسمبر عام 2018 في جنوب المغرب.

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من جانبه، أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام، أن السلطات تشتبه في أن المنفذين الرئيسيين الأربعة لهذه الجريمة ينتمون إلى خلية بايعت "داعش" دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم في سوريا أو العراق.

المصدر: أ ف ب