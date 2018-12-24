اعتقال مشتبه بهم جدد في قضية قتل السائحتين في المغرب

اعتقلت السلطات المغربية الاثنين، 5 أشخاص جدد يشتبه بصلتهم بجريمة قتل السائحتين الأوروبيتين جنوبي المغرب، حسبما أفاد مسؤول أمني مغربي لوكالة "فرانس برس".

وأفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي عبد الحق خيام، بأن هذه الاعتقالات جرت في مدن مختلفة من المملكة، ما يرفع عدد الموقوفين إلى 18 شخصا.

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وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنروجية مارين أولاند ليل 16 إلى 17 ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة هناك، وأثارت هذه الجريمة صدمة في المغرب والدنمارك والنرويج.

وأوضح المسؤول الأمني المغربي أن الضحيتين اللتين عثر على جثتيهما في منطقة معزولة في جبال الأطلس الكبير يقصدها هواة رياضة المشي والتجول في الجبال، "طعنتا وذبحتا ثم قطع المجرمون قطع رأسيهما".

وأكدت النيابة العامة المغربية صحة الفيديو الذي ظهر فيه المشتبه بهم الأربعة وهم يبايعون تنظيم داعش، مشيرة إلى أن الفيديو صور قبل أسبوع من الجريمة.

المصدر: أ.ف.ب