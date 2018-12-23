المغرب.. اعتقال 9 مشبوهين ومصادرة أسلحة استعملت في قتل السائحتين الإسكندنافيتين

اعتقلت أجهزة الأمن المغربية 9 مشبوهين آخرين بجريمة اغتصاب وقتل السائحتين النرويجية والدانماركية جنوب البلاد مطلع الأسبوع الحالي، ليرتفع عدد المعتقلين في هذه القضية إلى 13.

ووصفت المديرية العامة للأمن المغربي مقتل السائحتين ذبحا في جبال الأطلس عملا إرهابيا مؤكدة أن المعتقلين في هذه القضية على علاقة بتنظيم "داعش".

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وأضافت: "أسفرت عمليات التفتيش عن حجز معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء ومصابيح ومنظار وسترة عسكرية ونظارات مخبرية، بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات، وأحيلت إلى المصالح التقنية المختصة لإخضاعها للاختبارات العلمية الضرورية".

واعتقل المتهمون الجدد في مراكش (وسط) والصويرة وسيدي بنور وشتوكا آيت باها (غرب) وطنجة (شمال) لللاشتباه بارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي الذي أودى بحياة طالبة دانماركية (24 عاما) وصديقتها النرويجية (28 عاما)، بحسب بيان عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام مغربية