الجيش اللبناني يمنع جنوده من لعبة "بوبجي - PUBG"

أصدر قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، قرارا منع بموجبه الجنود من استخدام لعبة PlayerUnknown's Battlegrounds الإلكترونية التي تعرف اختصارا بـ PUBG "بوبجي".

وجاء في المذكرة العسكرية الصادرة عن وزارة الدفاع اللبنانية، "منع العسكريين من تحميل لعبة PUBG والألعاب المماثلة واستخدامها على هواتفهم الذكية".

وعزت المذكرة السبب إلى "دخول إسرائيليين على اللعبة".

و"بوبجي – PUBG"، لعبة إلكترونية قتالية حديثة في الهواتف والأجهزة الذكية، وأصبحت واسعة الانتشار في أنحاء العالم، وتسمح بتعدد اللاعبين ويمكن أن يصل عددهم إلى 100 لاعب عبر الإنترنت.

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المصدر: وكالات