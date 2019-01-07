 
مباشر

الجيش اللبناني يمنع جنوده من لعبة "بوبجي - PUBG"

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يمنع جنوده من لعبة
youtube.com
لعبة بوبجي الإلكترونية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/laj0

أصدر قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، قرارا منع بموجبه الجنود من استخدام لعبة PlayerUnknown's Battlegrounds الإلكترونية التي تعرف اختصارا بـ PUBG "بوبجي".

وجاء في المذكرة العسكرية الصادرة عن وزارة الدفاع اللبنانية، "منع العسكريين من تحميل لعبة PUBG والألعاب المماثلة واستخدامها على هواتفهم الذكية".

مذكرة وزارة الدفاع اللبنانية

وعزت المذكرة السبب إلى "دخول إسرائيليين على اللعبة".

و"بوبجي – PUBG"، لعبة إلكترونية قتالية حديثة في الهواتف والأجهزة الذكية، وأصبحت واسعة الانتشار في أنحاء العالم، وتسمح بتعدد اللاعبين ويمكن أن يصل عددهم إلى 100 لاعب عبر الإنترنت.

إقرأ المزيد
"لعبة البوبجي – PUBG"
العراق.. "لعبة بوبجي – PUBG" تتسبب في فصل موظفين من عملهم

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماراثون "القطب البارد" في درجة حرارة -52