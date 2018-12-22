العراق.. "لعبة بوبجي – PUBG" تتسبب في فصل موظفين من عملهم

أصدر مجلس محافظة الأنبار غربي العراق، قرارا منع بموجبه لعبة PlayerUnknown's Battlegrounds الألكترونية التي تعرف اختصارا بـ PUBG "بوبجي"، في الدوائر الحكومية، وأثناء الدوام الرسمي.

وحدد القرار عقوبة "الفصل من العمل"، بحق الموظف الذي يمارس اللعبة أثناء أوقات العمل الرسمية.

ودعا عدد من رجال الدين، المواطنين إلى تجنب الإدمان على اللعبة، في حال شكلت سببا في تحويل ممارسيها إلى "عدوانيين"، في وقت أصدرت فيه لجنة الفتوى في السليمانية قرارا بتحريم اللعبة، إذا كانت سببا لإضاعة الوقت وخلق المشاكل وعرقلة العمل.

وأثارت "لعبة بوبجي – PUBG"، جدلا كبيرا في العراق، في الآونة الأخيرة، عقب ورود معلومات عن وجود حالات طلاق بسببها.

و"بوبجي – PUBG"، لعبة إلكترونية حديثة في الهواتف الذكية والكومبيوتر، أصبحت واسعة الانتشار في أنحاء العالم كافة، وفي العراق خاصة، وتدور فكرتها حول تعدد اللاعبين لدرجة أنه يمكن أن يصل المشاركون إلى 100 لاعب عبر الإنترنت.

المصدر: RT