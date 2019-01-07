آراء في التعاون العسكري بين مصر وإسرائيل

اختلفت الآراء حول كشف الرئيس المصري لشبكة "سي بي أس" عن وجود تنسيق عسكري مع اسرائيل وتأثير ذالك على الشارع المصري ومكافحة الإرهاب.

وأكد الباحث المصري في العلاقات الدولية محمد بشير، أن التعاون العسكري بين مصر وإسرائيل، أمر طبيعي بسبب ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مواجهه ومكافحه الإرهاب في سيناء.

وأضاف الباحث المصري في تصريحات لـ"RT"، أن الإنجاز المصري أعطى دليلا قويا وقاطعا على مدى قوة مصر في الملف الأمني ومكافحة الإرهاب، ولعل العملية الأمنية الشاملة في سيناء مؤخرا حققت نجاحات كبيرة أكدت على مدى قوة الدولة في هذا الشأن.

وتابع:" لابد أن نعلم جيدا أن الإرهاب في سيناء لفظ أنفاسه الاخيرة، وخير تأكيد على ذلك هو الانخفاض الكبير في عدد العمليات الإرهابية، وحجم النجاح الذي حققته القوات المسلحة المصرية وهو ما يؤكد أيضا بأن مصر قادرة وبمفردها على تحقيق استقرار أمنها الداخلي".

بالمقابل حذر وزير الداخلية العراقي الأسبق، باقر الزبيدي، الاثنين، من تدهور أمني في مصر على خلفية كشف رئيسها عبد الفتاح السيسي وجود تنسيق عسكري بين بلاده وإسرائيل.

وقال الزبيدي في بيان له: "في ظل تصريحات السيسي حول طبيعة العلاقات مع الكيان الصهيوني، والتي أكد فيها على وجود تعاون عسكري مع تل أبيب، ووصفها بالشريك في محاربة الإرهاب والتطرف، يتنامى غضب الشعب المصري الذي ينقسم بين تيار إسلامي وقومي، والتياران يجتمعان على هدف واحد وهو رفض أي شكل من أشكال التطبيع".

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وأضاف أن "ما جاء في اعترافات العناصر الإرهابية في العراق وسوريا، يؤكد أن مصر مقبلة على عمليات إرهابية واسعة، تصاحبها حالة من الغضب الشعبي بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر، مما يشكل بيئة خصبة لتنامي التطرف والإرهاب".

المصدر: RT