السيسي: نستخدم المجال الجوي الإسرائيلي في عملياتنا بسيناء

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن وجود "تنسيق جيد" مع إسرائيل في محاربة الإرهابيين في سيناء، مشيرا إلى أن الطيران الحربي المصري يستخدم المجال الجوي الإسرائيلي في عملياته.

وفي معرض رده على سؤال لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأمريكية، عما إذا كان التعاون بين مصر وإسرائيل حاليا هو الأوثق والأعمق أكثر من أي وقت مضى، قال السيسي: صحيح. القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي، وهذا هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين، وصفه بـ"الجيد".

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وفي عهد السيسي، تكثف مصر تعاونها مع إسرائيل على صعيد الأمن في سيناء، وهي شبه جزيرة منزوعة السلاح بموجب معاهدة السلام بين البلدين.

كما نفى السيسي خلال المقابلة، وجود سجناء سياسيين في بلاده، مؤكدا أن السلطات تتعامل فقط مع الأصوليين والمتطرفين الذين "خربوا ودمروا وقتلوا" الناس على مدى السنوات الأخيرة، مضيفا أنه "لا يستطيع أن يطلب من المصريين أن ينسوا حقوقهم ومن سقطوا من الجيش والشرطة والمدنيين".

المصدر: وكالات