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الرئيس الفلسطيني يقلد الفنانة نادية لطفي وسام "القدس"

أخبار العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يقلد الفنانة نادية لطفي وسام
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الفنانة المصرية نادية لطفي
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قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفنانة المصرية نادية لطفي، وسام "القدس"، لدى زيارته لها في مستشفى المعادي العسكري تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة في خدمة السينما والدراما العربية.

وهنأ الرئيس الفلسطيني، الفنانة بعيد ميلادها، الذي احتفلت به منذ أيام، معربا عن بالغ تقديره لعطائها الفني الذي أثرى الوطن العربي بجميع بلدانه.

من جهتها، أعربت الفنانة المصرية نادية لطفي، عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه "أحلى هدية في عيد ميلادها بجانب تكريم وزارة الثقافة المصرية".

المصدر: الأخبار المصرية

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