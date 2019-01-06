الرئيس الفلسطيني يقلد الفنانة نادية لطفي وسام "القدس"

قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفنانة المصرية نادية لطفي، وسام "القدس"، لدى زيارته لها في مستشفى المعادي العسكري تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة في خدمة السينما والدراما العربية.

وهنأ الرئيس الفلسطيني، الفنانة بعيد ميلادها، الذي احتفلت به منذ أيام، معربا عن بالغ تقديره لعطائها الفني الذي أثرى الوطن العربي بجميع بلدانه.

أبو مازن يمنح نادية لطفي في المستشفى وسام القدس https://t.co/AWHdQktuKTpic.twitter.com/fTsW7qdYby — 213NEWS (@213_news) 6. ledna 2019

من جهتها، أعربت الفنانة المصرية نادية لطفي، عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه "أحلى هدية في عيد ميلادها بجانب تكريم وزارة الثقافة المصرية".

#نادية_لطفي تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل جديدة من كواليس تكريم الرئيس الفلسطيني لها

https://t.co/afpaaoIBw1pic.twitter.com/mIyhHZuo0T — الفجر الفني (@ElfagrFan) 6. ledna 2019

المصدر: الأخبار المصرية