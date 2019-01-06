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الثلوج تتسبب في قطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا

أخبار العالم العربي

الثلوج تتسبب في قطع الطريق الدولي بين لبنان وسوريا
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الثلوج تغلق الطريق الدولي بين لبنان وسوريا
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أدت العاصفة التي ضربت مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى قطع الطريق الدولي الرابط بين لبنان وسوريا، وإحداث أضرار في العديد من المناطق اللبنانية.

وأعلنت غرفة التحكم المروري اللبنانية، أن "طريق ضهر البيدر مغلق أمام جميع المركبات حاليا بسبب تساقط الثلوج".

وأدت العاصفة القوية التي تضرب لبنان إلى وقوع أضرار في العديد من القرى والبلدات الساحلية والسهلية وتخريب المنتجات الزراعية ورفع منسوب النهر الكبير في قضاء عكار شمال لبنان.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى احتجاز العديد من المواطنين في سياراتهم وفي زحمة سير خانقة في عدد من البلدات في لبنان، عقب غمر المياه للطرق.

المصدر: وكالات 

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