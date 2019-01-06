ولي عهد أبو ظبي يجري مباحثات في باكستان

عقد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان بعد وصوله إلى إسلام آباد في زيارة رسمية اليوم الأحد، مباحثات مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، تناولت قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.

وأفادت وكالة "وام" بأن الزعيمين عقدا "جلسة محادثات رسمية في إسلام آباد تناولت تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وبحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

محمد بن زايد ورئيس الوزراء الباكستاني يعقدان جلسة محادثات رسمية في إسلام آباد تناولت تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/pvLT6B9fe8 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 6 января 2019 г.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى إسلام آباد في ظل علاقات مميزة بين البلدين، فالإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري لباكستان في الشرق الأوسط ومصدرا رئيسيا للاستثمارات، ومورد رزق لأكثر من 1.6 مليون مقيم باكستاني يساهمون بنحو 4.5 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي الإجمالي لبلادهم، بحوالاتهم المالية.

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ويعمل البلدان بشكل مكثف على التأسيس لـ"شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد"، حسب الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى الإمارات في نوفمبر الماضي.

كما تأتي هذه الزيارة تأكيدا على قدرة إسلام آباد على تطوير التعاون بشكل متواز مع دول إقليمية تسود العلاقات بينها توترات وخلافات، حيث يستقبل عمران خان ولي عهد أبو ظبي غداة عودته من زيارة إلى تركيا، وصفها مراقبون باكستانيون بأنها "فرصة لعمران خان من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع أنقرة بشكل أكبر".

المصدر: وكالات