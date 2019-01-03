رئيس الوزراء الباكستاني يدعو الشركات التركية للاستثمار في بلاده

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أنه حان الوقت لرفع حجم التجارة بين بلاده وتركيا، داعيا الشركات التركية إلى الاستثمار في باكستان.

وقال خان، في كلمة له خلال مأدبة عشاء أقامها اتحاد الغرف والبورصات التركية بالتعاون مع السفارة الباكستانية لدى أنقرة: "جئت مع فريقي لأنه حان الوقت لرفع باكستان وتركيا حجم التبادل التجاري بينهما".

وأضاف: "باكستان تمتلك فرصا وإمكانات كبيرة في العديد من المجالات، ولديها احتياطات معدنية كبيرة".

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، إلى قلة التنقيب في المناطق التي توجد فيها معادن مثل النفط والغاز الطبيعي والنحاس، مبينا أن "باكستان ستعمل على إنشاء 5 ملايين وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة".

من جهتهم، وصف خبراء اقتصاديون باكستانيون، زيارة خان إلى تركيا، بأنها "فرصة لعمران خان من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع أنقرة بشكل أكبر، وأن الروابط الدفاعية مع تركيا تعد مصدر قوة كبيرة لإسلام آباد".

وتوقع آخرون، أن "قضايا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية لاسيما مروحيات (أتاك- 129) التركية، ستكون ضمن جدول أعمال الزيارة".

ويزور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تركيا تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: وكالات