السيسي: مصر تدعم استقرار وأمن السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم بلاده لاستقرار السودان وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، لدى استقباله محمد الحسن الميرغني المساعد الأول للرئيس السوداني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن "السيسي أكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. وأن مصر مهتمة بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبا".

وأضاف، "جرى التأكيد على أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين والدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما، وتعزيز النقل النهري".

وتابع المتحدث الرئاسي المصري، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الذي توج في الآونة الأخيرة "بنتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية العليا"، والتي عقدت في أكتوبر الماضي في الخرطوم.

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من جانبه، أعرب الميرغني، عن "تطلع السودان للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة".

وأشاد نائب الرئيس السوداني، في ذات السياق، بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية وكبار المسؤولين في الدولتين.

وأعرب عن تطلع السودان للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة، والتي انعكست بجلاء على الطفرة الملموسة التي طرأت على المؤشرات والأداء الاقتصادي بشكل عام.

ويشهد السودان احتجاجات منذ ديسمبر الماضي، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، ومشاكل في السيولة النقدية وأخرى في أسعار المحروقات.

المصدر: RT