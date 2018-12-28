القاهرة: استقرار السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره السوداني عمر البشير تؤكد أهمية تحقيق الاستقرار في البلدين ومواجهة التحديات.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، الدريري محمد أحمد، أمس الخميس، في ختام اجتماع اللجنة الرباعية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم: "هذا شئ أساسي لأننا نشعر بأن الاستقرار في السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر، واستقرار مصر أيضًا يصب بشكل مباشر في استقرار السودان".

وأضاف: "هذا التلاحم بين الشعبين وبين القيادتين والبلدين أمر ضروري وحيوي لمواجهة التحديات، وتحقيق المصلحة المشتركة، ورفع مستوى معيشة وتطلعات الشعبين".

من جانبه، قال الدرديري: "أبلغوا البشير بنتائج انعقاد الدورة الثانية للجنة الرباعية المشتركة بين البلدين، التي اختتمت أعمالها اليوم بمقر وزارة الخارجية السودانية".

وأضاف: "ناقشنا وتطرقنا إلى قضايا التعاون بين البلدين، والمسائل الخاصة حول التنسيق على المستوى الإقليمي، وتطابقت وجهات نظر البلدين في القضايا المختلفة التي طرحت، وأمنَّا على أهمية استمرار هذا التنسيق والتعاون بمختلف آلياته".

وتابع: "كما ناقشنا أيضا أهمية التنسيق على مستوى اتفاقية مياه النيل، وكل القضايا المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن من العاصمة السعودية الرياض إنشاء كيان يضم 7 دول عربية وإفريقية تقع على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن، وهي مصر والسودان والأردن وجيبوتي والصومال واليمن، بالإضافة إلى السعودية .

المصدر: الأناضول