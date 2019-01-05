داخلية غزة: اعتقال 5 من "فتح" بتهمة الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم السبت في بيان، أنها اعتقلت 5 أشخاص من كوادر حركة فتح في القطاع بتهمة تنفيذ الاعتداء على مقر "تلفزيون فلسطين" في غزة.

وقالت داخلية غزة في بيانها، إنه بعد وقوع الحادث في مقر تلفزيون فلسطين في قطاع غزة صباح أمس الجمعة، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث، وكشفت تحقيقات الوزارة قيام عدد من الأشخاص بالدخول لمقر التلفزيون في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، وتحطيم بعض محتوياته.

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وأضاف البيان أنه من خلال التحقيق وتتبع كاميرات المراقبة تم التعرف على هوية الأشخاص، وعددهم 5 "وهم ينتمون لحركة فتح وجميعهم من موظفي السلطة الفلسطينية الذين قطعت رواتبهم مؤخرا، وتبين أن أحدهم يعمل موظفا في تلفزيون فلسطين قد تم قطع راتبه الشهر الماضي".

وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الخمسة، وأنه تبين من خلال التحقيق أن الدافع الأساسي لما قاموا به هو قطع رواتبهم من قبل السلطة في رام الله، مشددة أنها لن تسمح لأحد بالعبث بحالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة في سبيل ذلك.

"فتح" ترد...

من جانبه، حمل المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي حركة حماس المسؤولية كاملة عن حادثة الاعتداء، وطالب حماس بتسليم قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني دون قيد أو شرط.

وقال إن حركة حماس هي من أعطت الأوامر بهذا العمل، "وهذا ليس لدينا فيه أي شك خاصة مع اقتراب ذكرى انطلاقة حركة فتح يوم الاثنين".

وبرر المسؤول في حركة فتح اتهام حماس بتنفيذ الاعتداء قائلا: الاعتداء نفذ في وضح النهار ولا يجرؤ أحد على ذلك إلا بغطاء كامل وعليه نحن نتهم حماس.

المصدر: "معا"