مسجدي: العراق لن يجد صديقا أصدق من إيران

اعتبر السفير الإيراني لدي العراق أيرج مسجدي، أن علاقات بلاده مع بغداد ستتنامى في شتى الأصعدة وستكون مثالا للتعاون الناجح بين الجارين، مؤكدا أن "العراق لن يجد صديقا أصدق من إيران".

وقال في كلمة ألقاها أمام أساتذة وطلاب جامعة الدفاع الوطني في بغداد، إن "الرؤية الإيرانية تجاه العراق لا تقوم على معايير طائفية وحزبية، وإنما تتسم بطابع إنساني وإسلامي وأخوي".

وشدد مسجدي، على عدم انتهاج بلاده أي غطرسة، كما أنها لا ترضخ لأي غطرسة، وقال إن "الاستقلال والسيادة الوطنية وكرامة الشعب فوق كل اعتبار"، لافتا إلى السياسات المتغطرسة لواشنطن على الصعيد الإقليمي والدولي، قائلا: "الولايات المتحدة هي بلد حالها حال باقي البلدان، تتمتع بصوت واحد في منظمة الأمم المتحدة، ولا تفوق لها في شيء".

وتساءل الدبلوماسي الإيراني، عن أسباب تواجد قواعد أمريكية في باقي الدول بهذا الكم وعن سبب التفكير السائد عن هذا البلد بأن "الجميع يجب أن يكون تحت إمرته".

وأشاد مسجدي بالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين إيران وبلدان العالم وخاصة دول الجوار، منوها بالأواصر التاريخية والثقافية والسياسية والاجتماعية والشعبية مع العراق، وتمتع البلدين بحدود مشتركة تمتد إلى 1450 كيلومترا، وأيضا وجود العتبات المقدسة ، وحضور ما يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين زائر إيراني سنويا في العراق.

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ووصف مسجدي الجيش العراقي بأنه جيش يدعو إلى الشعور بالكرامة، مؤكدا أن القوات الإيرانية رغم خروجها من العراق ماتزال في حالة تأهب وستعاود مقاتلة الإرهاب متى ما تطلب الأمر هناك.

ونفى السفير الإيراني لدى بغداد وجود أية رؤية طائفية من جانب بلادها وممارستها السياسات التمييزية على أساس طائفي أو عرقي أو ما شابه ذلك، معربا عن جهود طهران لتنمية المنطقة اقتصاديا وتعزيز الأمان فيها.

المصدر: السومرية