 
مباشر
عاجل
مبارك يكشف عن معلومات خطيرة في شهادته ضد مرسي في اقتحام الحدود أوردها عمر سليمان

طهران: لا وجود عسكريا أو استشاريا إيرانيا في العراق

أخبار العالم العربي

طهران: لا وجود عسكريا أو استشاريا إيرانيا في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8vg

أكد السفیر الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، أنه ليس لإيران أي وجود عسكري أو قواعد أو حتى مستشارين في العراق.

إقرأ المزيد
الخارجية الأمريكية
واشنطن تتهم إيران بعدم احترام العراق

وقال مسجدي في بغداد الأربعاء: "جميع المستشارين الذين قدموا إلى هذا البلد عبر التنسيق مع الحكومة العراقية، لتقديم الدعم في حربها ضد "داعش"، غادروا الأراضي العراقية بعد إعلان النصر على التنظيم وعادوا إلى البلاد. لا يوجد أي حضور عسكري أو استشاري أو قواعد إيرانية في العراق".

وأضاف أن الأمريكيين لا يرغبون في تطهير المنطقة من "داعش" والإرهاب وإنما يعمدون إلى احتوائه لإبقاء الوضع الإقليمي متأزما.

واعتبر أنه لا مبرر للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، لافتا إلى أن الدول الإقليمية قادرة على حماية أراضيها بفضل قواتها المحلية ولا حاجة للوجود الأجنبي هناك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مبارك ومرسي وجها لوجه في المحكمة لأول مرة!!