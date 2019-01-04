فتح تغلق مقراتها في غزة حتى إشعار آخر
RT
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قررت حركة فتح في قطاع غزة إغلاق مقراتها في قطاع غزة والتوقف التام عن العمل بها، حتى إشعار آخر، على خلفية اقتحام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية غربي مدينة غزة.
ونقلت وكالة "معا" عن المتحدث باسم الحركة، عاطف أبو سيف، قوله إن "فتح قررت إغلاق مقراتها في إجراء احترازي في ظل مضايقة حركة فتح في غزة وملاحقة كوادرها".
وتحدث أبو يوسف عما وصفه بـ"فوضى مقصودة ومنظمة تمس أبناء حركة فتح في غزة".
وقد قالت وكالة "وفا" الرسمية، في وقت سابق إن ملثمين اقتحموا مقر الهيئة التلفزيونية وأحدثوا خرابا ودمارا في المعدات والأجهزة الخاصة بها.
المصدر: وكالات
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