مجهولون يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين في غزة

أقدم ملثمون مجهولون ظهر اليوم الجمعة، على اقتحام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في حي تل الهوا غرب مدينة غزة واعتدوا على العاملين فيها.

وذكرت وكالة "وفا" الرسمية أن الملثمين اقتحموا مقر الهيئة وأحدثوا خرابا ودمارا في المعدات والأجهزة الخاصة بالتلفزيون.

فيما ذكرت مصادر أخرى أن الخسائر إثر تدمير المعدات تقدر بحوالي 150 ألف دولار على الأقل.

من جانبها، دعت حركة فتح كافة الفصائل الفلسطينية، ومراكز حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية، والاتحادين الدولي والعربي للصحفيين، لحماية المؤسسات الصحفية والإعلامية العاملة بقطاع غزة، والدفاع عن حرية الصحافة والعمل الصحفي، وحرية الرأي والتعبير.

المصدر: وكالات