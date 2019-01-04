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طائرة تجسس أمريكية تقترب من القواعد الروسية في سوريا

أخبار العالم العربي

طائرة تجسس أمريكية تقترب من القواعد الروسية في سوريا
Reuters Darrin Zammit Lupi
طائرة P-8A Poseidon
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قامت طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بيونغ P-8A بوسيدون مضادة للغواصات، برحلة استطلاعية مطولة بالقرب من الساحل السوري والقاعدتين الروسيتين حميميم وطرطوس.

وذكرت مواقع إلكترونية غربية تختص برصد وتتبع الحركة الجوية، أن الطائرة التابعة للبحرية الأمريكية وتحمل رقم 168764، غادرت الجمعة من قاعدة سايغونيلا الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية، وحومت لمدة ساعتين بالقرب من الساحل السوري، مقتربة أحيانا من القواعد الروسية على مسافة حوالي 35-40 كم وارتفاع 4 آلاف و700 متر.

وقد قامت طائرات الدوريات البحرية الأمريكية المضادة للغواصات في 31 ديسمبر و 2 ينايربرحلات استطلاع مشابهة بالقرب من القواعد الروسية في سوريا.

المصدر: إنترفاكس

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