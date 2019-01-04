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تحطيم صورة عباس على أيدي مجهولين اقتحموا تلفزيون فلسطين

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تحطيم صورة عباس على أيدي مجهولين اقتحموا تلفزيون فلسطين
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا للخراب والدمار الذي ألحقه مجهولون بمقر تلفزيون فلسطين، لم تسلم منه صورة مؤطرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال موظفون في مقر التلفزيون الواقع في منطقة تل الهوى غربي مدينة غزة، إنه قد تم تحطيم معظم الكاميرات والأجهزة المصاحبة، كما تعرض المقر لخراب هائل.

وقدرت مصادر في التلفزيون الخسائر بمئات آلاف الدولارات، مشيرة إلى أن المهاجمين، وبعد أن حطموا كل ما وقع تحت أيديهم، نقلوا ما قد يمكن تصليحه إلى حمامات المبنى وفتحوا الماء عليه لمنع إصلاحه.

المصدر: "samanews.ps"

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