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CBS: مصر طلبت منا عدم نشر مقابلة أجريناها مع السيسي

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CBS: مصر طلبت منا عدم نشر مقابلة أجريناها مع السيسي
cbsnews.com
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود تعاون أمني مع إسرائيل في سيناء، وذلك في حديث لقناة CBS الأمريكية التي أكدت أن الجانب المصري طلب منها عدم بث المقابلة.

وأجاب السيسي عمّا إذا كان تعاون مصر مع إسرائيل في محاربة الإرهاب في سيناء هو الأقرب في تاريخ الدولتين، قائلا: "هذا صحيح... لدينا تعاون واسع مع الإسرائيليين".

ونفى السيسي في المقابلة وجود سجناء سياسيين في بلاده، وقال: "ليس لدينا سجناء سياسيين أو سجناء رأي. نحاول التصدي للمتطرفين الذين يفرضون أفكارهم على الناس. وحاليا يخضعون لمحاكمة عادلة. ذلك يمكن أن يستغرق سنوات، لكنه علينا الالتزام بالإجراءات القانونية".

وعندما ذكّر محاوره بأن منظمة "هيومان رايتس واتش" تتحدث عن 60 ألف سجين سياسي في مصر، جدد السيسي نفيه، وأضاف: "لا أعرف من أين أخذوا هذا العدد، بصراحة... كما قلت ليس هناك سجناء سياسيين في مصر. وعندما توجد هناك أقلية تحاول فرض الفكر المتطرف على آخرين، علينا أن نتدخل مهما كان عددهم".

وأشارت القناة على موقعها إلى أن السفير المصري اتصل بها بعد قليل من تسجيل المقابلة وطلب عدم بث حديث السيسي، لكن CBS أكدت عزمها على بث الحوار الأحد المقبل، فيما لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي عن القاهرة بهذا الصدد.

المصدر: CBS

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