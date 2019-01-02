العاهل السعودي وولي عهده يعزيان بوتين في ضحايا ماغنيتوغورسك

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ضحايا انهيار المبنى السكني في مدينة ماغنيتوغورسك.

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وجاء في برقية العاهل السعودي للرئيس الروسي، اليوم الأربعاء: "علمنا بنبأ انهيار مبنى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الروسي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه".

أما برقية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، فجاء فيها: "بلغني نبأ انهيار مبنى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

وأسفر انهيار قسم من مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية، يوم 31 ديسمبر، عن مصرع عشرات من سكان المبنى بينهم أطفال ونساء.

المصدر: جريدة الشرق الأوسط