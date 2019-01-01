أمير قطر يعزي بوتين في ضحايا كارثة ماغنيتوغورسك

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية بعثها إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه ومواساته في ضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك.

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وتمنى الأمير القطري في برقيته الشفاء العاجل للمصابين، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

فيما بعث رئيس مجلس الوزراء القطري، ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، برقية إلى رئيس الحكومة الروسية، دميتري مدفيديف، قدم فيها تعازيه ومواساته في ضحايا الحادث، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما تلقى الرئيس الروسي برقيات تعزية من نظرائه القيرغيزستاني، سورونباي جينبيكوف، والأوزبكستاني، شوكت ميرضيايف، والمولدوفي، إيغور دودون.

ووفقا لأحدث المعلومات، فقد أسفر انهيار قسم من مبنى سكني في مدينة ماغنيتوغورسك، جنوبي روسيا، صباح أمس الاثنين، عن مصرع ثمانية أشخاص وجرح خمسة آخرين، فيما لا يزال 53 شخصا على الأقل من سكان المبنى في عداد المفقودين.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية + وكالات