العائلة الملكية البلجيكية تزور معابد الكرنك في مصر

زارت العائلة الملكية البلجيكية بعد ظهر الأربعاء، معابد الكرنك في مدينة الأقصر ضمن جولة سياحية وقضاء أعياد الميلاد وسط المعالم الأثرية في محافظتى أسوان والأقصر.

وضمت العائلة الملكية العاهل البلجيكي الملك لويس فيليب وزوجته الملكة ماتيلدا دوقة برابانت وعدد من أفراد أسرتهما، واستقبلوا وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكانت العائلة الملكية البلجيكية قد قامت فور وصولها إلى مرسى الحديقة الدولية بمدينة إسنا بجولة سياحية في المعبد الأثري بإسنا والمنطقة المحيطة به والتي تشمل السوق السياحية ووكالة الجداوي والمئذنة العمرية ثم توجهت للاستراحة داخل مقر إقامتها بالدهبية النيلية.

المصدر: صحيفة "الجمهورية" المصرية