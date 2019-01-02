الإمارات تعلق على تقرير "الأغذية العالمي" حول التلاعب بالمساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين

شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على أهمية تقرير برنامج الأغذية العالمي والذي يؤكد وقوع حالات التلاعب بتوزيع المساعدات في مناطقة سيطرة الحوثيين في اليمن.

وقال قرقاش، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في تويتر، إن تقرير البرنامج الأممي مهم، مضيفا: "الحقيقة أن الحوثي في حربه ضد الدولة والشعب اليمني استخدم العنف والأطفال والألغام والغذاء.. وآن الأوان للمنظمات الأخرى أن تكون بنفس الوضوح".

وحمل تقرير برنامج الأغذية العالمي الصادر الأحد الماضي مؤسسة تابعة لوزارة التربية والتعليم في العاصمة صنعاء (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) المسؤولية عن سوء استخدام المساعدات الدولية المخصصة للمدنيين المحتاجين، مهددا بالتوقف عن العمل مع الأطراف المتورطة في تلك المخالفات إذا لم تتخذ سلطات صنعاء الخطوات اللازمة للتعامل مع الأمر.

من جانبه، أبدى رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي "استغرابه واستياءه الشديد" إزاء التقرير الأممي، واعتبره مسيسا واتهم "البرنامج" بشراء كميات من الغذاء الفاسد.

يشار إلى أن التحقيق الصحفي الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" في اليمن ونشرت نتائجه بالتزامن مع إعلان "الأغذية العالمي" خلص إلى أن جميع أطراف النزاع، بما فيها قوات موالية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية وتلعب الإمارات دورا مركزيا فيه، تستولي على المساعدات المخصصة للمدنيين.

المصدر: RT