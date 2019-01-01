الحوثي يرد على الاتهامات الأممية لـ"أنصار الله" بالتلاعب في توزيع المساعدات

أبدى رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، "استغرابه واستياءه الشديد" من اتهام برنامج الأغذية العالمية للجماعة بالتلاعب في توزيع المساعدات.

وذكر الحوثي، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء وكالة "سبأ" (التابعة للجماعة)، أن تصريحات ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لـ"برنامج الأغذية العالمية" التابع للأمم المتحدة، "لا تنسجم مع توجهات البرنامج"، محملا المؤسسة الأممية المسؤولية عن أي اختلالات أثناء توزيع المساعدات.

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وانتقد القيادي الحوثي بشدة التهديد الذي جاء ضمن تصريحات بيزلي بالتوقف عن العمل مع الأطراف التي سيثبت تورطها في مثل هذه المخالفات، إذا لم تتخذ السلطات في صنعاء الإجراءات الفورية للتعامل مع المشكلة، واعتبر الحوثي ذلك تهديدا بـ"التوقف عن تزويد أعداد كبيرة من المحتاجين بالغذاء في اليمن".

وقال الحوثي إن هذا التصريح "بدا كمحاولة للبرنامج للتنصل من مسؤولياته في مواجهة خطر المجاعة في اليمن"، معربا عن أسفه من إعلان هذا الموقف "دون أي اعتبار للقواعد والأساليب السليمة المتعارف عليها شكلا ومضمونا في التعاطي مع مثل هذا الموقف".

وشدد الحوثي على أن البرنامج لم يجر مشاورات بخصوص الموضوع مع "الحكومة والجهات الشريكة" التابعة للحوثيين ورفض تسليم قائمة بأسماء الجهات والشخصيات المتورطة في المخالفات المزعومة، متهما المؤسسة الأممية "بإطلاق التهم جزافا وتعميمها والتشهير والتهرب مما اتفق عليه، وكذلك شراء كميات من الغذاء الفاسد" رفضت السلطات الحوثية دخولها.

وأعتبر رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين إعلان المؤسسة الأممية عن المخالفات في توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين "انحرافا كبيرا في عمل البرنامج"، وشددا على أن ذلك "لا يهدف سوى إلى التشهير فقط، ولا يخدم العمل الإنساني بقدر خدمته لأجندة دول العدوان على اليمن".

في الوقت نفسه، شدد الحوثي على ضرورة التحقيق في التهم الموجهة من قبل البرنامج، ورحب بتشكيل لجنة مستقبلة مرة أخرى لبحث كل "الإساءات".

المصدر: سبأ (الحوثية)